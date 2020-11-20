Роднина раскритиковала короткую программу Косторной на Гран-при

Фигуристка Виктория Синицина, выступающая в дуэте с Никитой Кацалаповым, рассказала о своём состоянии после травмы. По итогам ритм-танца ученики Александра Жулина занимают первое место с 91,13 бала на пятом этапе Гран-при, который проходит в Москве.

Я не 100% восстановилась, потому что очень сложно совмещать реабилитацию и тренировочный процесс. Однако мы пытались всё сделать по максимуму, чтобы облегчить и мою ситуацию с коленом, и успеть подготовиться...