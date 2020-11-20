Роднина раскритиковала короткую программу Косторной на Гран-при

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась впечатлением от выступления женщин в короткой программе на Гран-при России по фигурному катанию.
Алёна Косторная мне понравилась своим катанием. Она сама по себе важная. Этот человек создан для фигурного катания. У неё хорошие прыжки, хорошие вращения. Но мне абсолютно не понравилась ни программа, ни музыка. Для фигуристки с таким катанием необходима более интересная и содержательная программа. Александра Трусова молодец, что решилась на тройной аксель, но над этим прыжком необходимо ещё работать. Понятное дело, что она смотрит в перспективу, на олимпийские игры. Ей на Олимпиаде без тройного акселя делать будет нечего. А Елизавета Туктамышева не должна была ошибаться, — сказала Роднина корреспонденту NEWS.ru.
Алёна Косторная, заработав 78,84 балла, стала лидером после короткой программы на на этапе Гран-при в Москве. Второе место заняла Елизавета Туктамышева (74,70). Третье место ушло Александре Трусовой (70,81).
Произвольная программа у женщин состоится 21 ноября в Дворце спорта «Мегаспорт». Соревнования начнутся в 19:10.
Ранее NEWS.ru писал, что Морис Квителашвиши поделился впечатлениями от выступления на Гран-при России по фигурному катанию. После короткой программы ученик Этери Тутберидзе занимает первое место с 99,56 балами в активе.