РФБ назвала проблемы, с которыми столкнутся клубы после пандемии

https://static.news.ru/photo/a1fea96c-853c-11ea-95ec-fa163e074e61_660.jpg Андрей Кириленко Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко объяснил, с каким последствиями столкнуться клубы после пандемии инфекции коронавируса.

Самая большая проблема, с которой столкнется наш баскетбол в ближайшем будущем — это экономические последствия пандемии, — приводит слова Кириленко Р-Спорт .

Кроме того, 39-летний экс-баскетболист признался, что несмотря на подготовку комплекса мер со стороны РФБ, которые направлены на облегчение жизни клубам в следующем сезоне, экономически выживать будет очень сложно.

Средств и так не очень много, у нас же 98% клубов содержатся за счет региональных бюджетов. В этой ситуации регионам будет в принципе не до спорта. Выживать клубам будет сложно, к этому нужно быть готовым, — добавил он.

Единая лига ВТБ по баскетболу досрочно завершила сезон-2019/20 в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации с COVID-19, не определив чемпиона, так как не соблюдён спортивный принцип: команды сыграли разное количество матчей, регулярный чемпионат не был завершён.

Ранее Единая лига ВТБ объявила о планах начать сезон-2020/21 в октябре, писал NEWS.ru.