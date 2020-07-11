Призёр ЧМ-2015 конькобежец Есин завершил карьеру

https://static.news.ru/photo/2850880e-c378-11ea-bf75-fa163e074e61_660.jpg Алексей Есин Фото: Soenar Chamid/Global Look Press

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года в спринтерском многоборье российский конькобежец Алексей Есин завершил спортивную карьеру.

Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева рассказала, что на данный момент Есин работает тренером в Казахстане, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры. Её последнее участие в соревнованиях было в сезоне-2015/16. Её агент Мария Шашина рассказала, что в ходе недавней операции в позвоночник Сотниковой врачи вставили шесть титановых шурупов, которые держат пластину, соединяющую два импланта.