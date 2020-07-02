Президент World Athletics: ВФЛА сильно подводит своих спортсменов

https://static.news.ru/photo/7aae0b44-bc6b-11ea-b9a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу раскритиковал Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) за отношение к своим же спортсменам.

ВФЛА сильно подводит своих спортсменов. Мы сделали всё возможное, чтобы ускорить процесс выдачи нейтральных статусов и поддержать ВФЛА в плане восстановления, но, похоже, безрезультатно, — цитирует Коу пресс-служба World Athletics.

Ранее NEWS.ru сообщал, что World Athletics в своём официальном пресс-релизе подтвердила, что ВФЛА не выплатила штраф до 1 июля и не предоставила информацию о том, когда средства будут перечислены. В связи с этим выдача российским спортсменам нейтральных статусов будет отложена до конца июля.

9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. При этом «чистым» спортсменам из России позволили выступать в нейтральном статусе. Главным условием для получения нейтрального статуса российскими атлетами является выплата ВФЛА штрафа в размере $5 млн, чего организация пока не сделала.