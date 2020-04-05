Президент СБР рассказал о состоянии биатлонистов после карантина

https://static.news.ru/photo/1b3fe0e2-7733-11ea-a22e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Драчёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава российского союза биатлонистов (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что у прошедших карантин спортсменов нет симптомов коронавирусной инфекции. По его словам, нужды в дополнительном тестировании на COVID-19 нет.

Все они прошли карантин, никаких симптомов нет, сейчас идёт обычная работа, они так же сидят дома, в квартирах, ждут окончания пандемии, — приводит слова Драчёва ТАСС.

Под карантин попали все биатлонисты российской сборной, которые принимали участие в заключительном этапе Кубка мира в Финляндии. В их число вошли и представители юниорской сборной. Срок действия ограничительных мер истёк 31 марта.

Именно в этот день стало известно, что тест на коронавирус у двукратной серебряной медалистки чемпионата России Анастасии Халиуллиной дал положительный результат. Биатлонистку госпитализировали. Как сообщал Драчёв, у Анастасии четыре дня держалась высокая температура и был сухой кашель, но потом все симптомы прошли. 17 марта биатлонистка прилетела в Саратов с соревнований в Австрии.

Как писал NEWS.ru, исполнительный директор СБР Сергей Голиков готов передать в полицию документы, которые могут подтвердить возможную причастность главы СБР Владимира Драчёва к растрате средств организации.