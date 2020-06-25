В декабре прошлого года боссы Международного союза конькобежцев (ISU) во главе со спортивным агентом Ари Закаряном объявили, что в 2020 году впервые пройдёт церемония вручения премии ISU Skating Awards — аналог «Оскара» в фигурном катании. Она должна была оживить всё ещё максимально традиционный вид спорта, но оказалась на грани срыва из-за пандемии коронавируса. Однако в отличие от чемпионата мира, околоспортивное мероприятие удалось спасти. Накануне стало известно, что ISU Skating Awards состоится в онлайн-режиме 11 июля. Правда, радостная новость принесла удовольствие не всем. Болельщики олимпийской чемпионки Алины Загитовой сначала разочаровались из-за отсутствия россиянки в проморолике к премии, а когда впоследствии стало известно, что олимпийская чемпионка и чемпионка мира не получит ни одной награды, их злости не было предела. NEWS.ru рассказывает об очередном скандале в фигурном катании.

Что это за премия?

Церемония вручения первой премии ISU Skating Awards должна была состояться 22 марта в Монреале после завершения соревнований на чемпионате мира по фигурному катанию. Было объявлено, что при присуждении награды будут учитываться результаты сезона-2019/20: серия Гран-при, чемпионат Европы, чемпионат четырёх континентов и чемпионат мира.

Первая часть голосования проводилась с 1 декабря 2019 года по 10 февраля 2020 года в онлайн-формате. Все желающие (болельщики и журналисты) могли отдать свой голос в четырёх номинациях: самый ценный фигурист, лучший костюм, самая интересная программа, лучший новичок. Кроме того, можно было проголосовать за лучшего тренера и хореографа года. Также было анонсировано, что будет вручена награда за достижения в фигурном катании. По итогам онлайн-голосования определился шорт-лист из трёх претендентов в каждой номинации, которых должны были огласить 10 марта. Окончательное же решение принимали члены жюри, состоящие из шести бывших чемпионов по фигурному катанию, из Канады, Китая, Франции, Японии, России и США.

Алина Загитова была номинирована на три премии: самый ценный фигурист, лучший костюм и лучшая развлекательная программа. Но в какой-то момент что-то пошло не так.

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Как Загитова оказалась вне наград?

Первым тревожным звоночком для болельщиков Загитовой стало отсутствие олимпийской чемпионки в проморолике. Особенно на фоне присутствия всех основных соперниц фигуристки — трио ТЩК (Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная — NEWS.ru) и Евгении Медведевой — это подогревало ещё большее негодование. Но настоящая беда случилась позже. Спортивный агент и организатор премии ISU Skating Awards Ари Закарян, общаясь с болельщиком в Instagram, подтвердил, что Загитова не получит ни одной награды.

Только что узнала, что Алина не получит никакой статуэтки ISU, так как во всём виновата «команда Алины». Мы все думали, что будут учитывать голоса фанатов и жюри, причём здесь «команда Алины», — написал один из пользователей Сети.

Добрый вечер. Я тоже не рад этому факту, но я уже не участвую в голосовании, — ответил Закарян на вопрос в Instagram.

Естественно, такой неожиданный расклад событий очень сильно смутил фанатов. Они обрушились с гневными комментариями на спортивного агента: кто-то называл премию продажной, кто-то требовал объяснений (формулировка «команда Алины» многих смутила), кто-то угрожал тем, что без Загитовой она не будет иметь смысл.

Особенно находчивые нашли в этом решении след Евгении Медведевой. Дело в том, что Закарян является агентом двукратной чемпионки мира. Болельщики предположили, что он мог лоббировать интересы своей спортсменки. Не оставили без внимания и армянские корни Медведевой. По мнению многих, связка Бабасян (фамилия отца Медведевой. — NEWS.ru) и Закарян сделала своё дело.

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Ари Закаряну пришлось даже несколько раз отвечать расстроенным (читай между строк озлобленным) болельщикам.

Добрый вечер ещё раз! Для меня Алина Загитова это лучшая фигуристка всех времён. Но, к сожалению, я не принимаю никакого участия в голосовании и никаким образом не являюсь частью жюри. Эти все вопросы вы должны адресовать ни мне, — написал Закарян в Instagram (пунктуация и орфография автора сохранены. — NEWS.ru).

Но не только на Закаряна обрушились болельщики. Досталось даже ISU. За сутки пост, анонсирующий церемонию вручения премии, набрал более 500 комментариев. Об их содержании догадаться несложно: болельщики вопрошают, где Алина. Для пущего эффекта фанаты даже запустили хэштеги #WeVotedForAlinaZagitova (Мы голосовали за Алину Загитову) и #BoycottAwardCorruptISU (Бойкот премии коррумпированного ISU).

instagram.com

Пока представители Международного союза конькобежцев хранят молчание, но если негодование фанатов обострится, то им явно придётся выступить хоть с каким-то заявлением. Зная болельщиков фигурного катания, которые в последние годы по уровню агрессии отобрали пальму первенства у футбольных фанатов, можно ожидать любого развития событий.