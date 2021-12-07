Посол КНР выразил надежду, что визит Путина на ОИ-2022 будет успешным

Посол КНР Чжан Ханьхуэй выразил надежду, что посещение президентом России Владимиром Путиным Пекина во время проведения зимних Олимпийских игр 2022 года поспособствует укреплению дружбы между странами. Также он подчеркнул, что китайская сторона готова оказать помощь российским атлетам. Его слова приводит ТАСС.

Надеюсь, что визит президента Путина на зимних Олимпийских играх в Китае будет успешным и поспособствует укреплению дружбы, — заявил Ханьхуэй.

XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Будут проводиться соревнования в 15 дисциплинах. Участники разыграют 109 комплектов медалей — на семь больше, чем на Олимпийских зимних играх 2018-го в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что в МИД КНР выразили недовольство решением США бойкотировать Олимпийские игры в Пекине. Китайская сторона пообещала принять решительные контрмеры против США.