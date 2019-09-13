https://static.news.ru/photo/f75abab6-d52b-11e9-8606-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Хованцев Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев после отставки с должности старшего тренера мужской команды останется работать с командой.

Как сообщил News.ru источник в Союзе биатлонистов России (СБР), перестановка никак не повлияет на стратегию Хованцева. Готовиться будут по-прежнему по его планам, а стратегия Х рассчитана до конца олимпийского цикла.

Новым старшим тренером мужской сборной России станет специалист из Ханты-Мансийска Сергей Белозёров, кандидатуру которого ещё должно утвердить Министерство спорта.

Как сообщал News.ru, Международный союз биатлонистов (IBU) снял с девяти казахстанских спортсменов обвинения в употреблении допинга.