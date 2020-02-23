Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что к Александру Логинову приезжали правоохранительные органы поздно ночью для подписания протокола.
Логинов был вынужден не спать до часа ночи, поскольку ему привезли на подпись протокол. Он освободился только в три часа ночи, —
цитируетДрачёва ТАСС.
Рано утром 22 февраля итальянская полиция устроила обыски в номерах российских биатлонистов. Позже посольство Италии в России сообщило, что сотрудники правопорядка никаких улик не нашли.
Добавьте наши новости в избранные источники