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Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович считает, что его подопечный действительно может завершить карьеру из-за постоянных нападок.

Да, у него уже накипело. Ему надоело бороться. Очень жаль, если такой спортсмен закончит карьеру, — цитирует Касперовича ТАСС. Ранее NEWS.ru сообщил об обысках, которые устроила итальянская полиция в номерах...