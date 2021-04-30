Покинутый «Ангел»: Плющенко верил в Трусову, а она его бросила

Что творится в головах фигуристок — большая загадка. Александра Трусова и Алёна Косторная уходили от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко в прошлом межсезонье полные решимости, с претензиями в адрес старого тренерского штаба. Но не прошло и года, как «беглянки» переменили своё мнение. Вслед за Косторной от двукратного олимпийского чемпиона отреклась и Трусова. Теперь Русская Ракета возвращается к Этери. Что вообще происходит? И почему камбэк Трусовой кажется самым странным и необъяснимым?

Уходила от Тутберидзе не просто так

Трансфер Трусовой к Плющенко состоялся почти год назад — 6 мая 2020 года. Несмотря на всю громкость события, понять логику мыслей фигуристки (в большей степени её родителей) можно было. Саша Трусова — уникальная спортсменка. Единственная фигуристка в мире, которая освоила все квады, которая исполнила первой многие четвертые прыжки на официальных стартах. Однако несмотря на всю уникальность и одарённость, результаты Трусовой под руководством Тутберидзе не были высокими.

Этери Тутберидзе, Александра Трусова Нина Зотина/РИА Новости

В первом полноценном взрослом сезоне она уступала на абсолютно всех стартах своим основным соперницам и попутно одногруппницам по «Хрустальному» Алёне Косторной и Анне Щербаковой. Очевидно, что такой расклад событий совершенно не устраивал фигуристку. Она хотела большего. Лучших результатов, возможности прыгать как можно больше четверных (сама Трусова признавалась, что её в этом ограничивали). Поэтому выбор пал на Плющенко. Выбор, конечно, не самый очевидный (в силу отсутствия тренерского опыта), но мотив всё равно был понятен.

Нормальный сезон

Хоть и было множество опасений на старте сезона, сотрудничество Трусовой и Плющенко нельзя назвать провальным. Скажем больше, Саша стала единственной фигуристкой из всех «беглянок» прошедшего межсезонья, кто не сбавил у Плющенко. Да, было одно очень неудачное выступление на московском этапе Гран-при, но в остальном постковидный сезон сложился для неё удачно.

В этом сезоне Русская Ракета выиграла два этапа Кубка России, завоевала бронзу чемпионата страны и мира. Кроме того, на протяжении всего соревновательного года многие эксперты отмечали, что фигуристка стала прибавлять в компонентной части. Наконец улучшилось скольжение, появилась плавность в движениях, женственность. Одним словом, программы стали потихоньку сходить с одной лишь заточки под прыжковую часть.

Приличные результаты на фоне непростого сезона, некоторые зачатки прогресса вкупе со всеми грандиозными планами на будущее, которые неоднократно озвучивал Плющенко, намекали на то, что в этом союзе царствует гармония и порядок. В любом случае не было ощущения, что Александра чем-то в корне может быть недовольна. В «Ангелах Плющенко» её носили чуть ли не на руках.

Бедный Плющенко

И это действительно так. Можно по-разному относиться к Евгению: ставить ему в укор отсутствие тренерского опыта, осуждать за любовь к бесконечным комментариям, но в одном ему нужно отдать должное: он приложил все усилия к тому, чтобы создать самые качественные условия для спортсменов.

Он отстроил целую базу в Подмосковье с персональными коттеджами для своих лучших фигуристок, создал несколько новых катков (известный тренер Арутюнян недавно признался, что это одни из лучших катков на его памяти), приглашал постоянно новых тренеров, хореографов, позволял выбирать время занятий. И это не считая всевозможных спонсорских контрактов, постоянного пиара, приглашения в шоу. Да, может быть, спонсоры и шоу мало способствуют спортивному прогрессу, но в любом случае Плющенко делал всё, чтобы фигуристки себя чувствовали максимально комфортно и в тренировочном плане, и в денежном.

Александра Трусова, Евгений Плющенко plushenkoofficial/instagram.com

А к Трусовой у него было вообще особенно отношение. Он её чуть ли не боготворил, называл особенной, связывал с ней большие надежды, в том числе и олимпийские. Саша была в «Ангелах» настоящей и единственной (после ухода Косторной) звездой. Но оказывается и этого Александре оказалась недостаточно.

Тренер Евгений Плющенко и Александра Трусова Сергей Булкин/NEWS.ru Александра Трусова Сергей Булкин/NEWS.ru Тренер Евгений Плющенко и Александра Трусова Сергей Булкин/NEWS.ru Александра Трусова Сергей Булкин/NEWS.ru Тренер Евгений Плющенко и Александра Трусова Сергей Савостьянов/ТАСС Александра Трусова Сергей Булкин/NEWS.ru Тренер Евгений Плющенко и Александра Трусова Сергей Савостьянов/ТАСС Тренер Евгений Плющенко и Александра Трусова Донат Сорокин/ТАСС Тренер Евгений Плющенко и Александра Трусова Сергей Бобылев/ТАСС Александра Трусова Сергей Бобылев/ТАСС Александра Трусова Сергей Бобылев/ТАСС

Борьба за выживание

Пока нет официального подтверждения, но все СМИ говорят о том, что Трусова возвращается к Тутберидзе. Если всё в итоге подтвердится, то этот камбэк можно будет признать самым нелепым и бессмысленным из всех (ранее возвращались Медведева и Косторная). Ей не было особенной надобности переходить именно к Тутберидзе. Если её не устраивали какие-то тренерские качества Плющенко, она могла обратиться к более опытному специалисту. К тому же Рафаэлю Арутюняну, например.

Конечно, на стороне Тутберидзе судьи, международная федерация ей открыто симпатизирует, но это вряд ли поможет Трусовой. Ведь главная проблема Саши заключается не в том, что она что-то не может, а в психологии. С ней нужно больше общаться, разговаривать. Будет ли у Тутберидзе, которая пополнила свою «немногочисленную» команду ещё и спортивной парой, время на более внимательную работу с Трусовой — большой вопросов.

Олимпийский сезон может обернуться для Саши настоящей борьбой за выживание в коллективе Тутберидзе. У Плющенко как минимум она могла подойти к главному старту сезона в более устойчивом психологическом состоянии. Впрочем, это был её выбор. Нам остаётся лишь набраться терпения и посмотреть, что из этого выйдет. Пока предчувствия не самые позитивные.