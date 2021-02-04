Подопечная Тутберидзе Акатьева выиграла чемпионат России среди юниоров

https://static.news.ru/photo/691c7026-6703-11eb-8d77-96000091f725_660.jpg Софья Акатьева Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Российская фигуристка Софья Акатьева завоевала золотую медаль юниорского чемпионата России в Красноярске. После короткой программы подопечная Этери Тутберидзе занимала второе место, но в итоге сумела вырваться на первую позицию.

Судейский корпус оценил прокат Акатьевой в 147,20 балла, по сумме двух программ в её активе стало 220,00 балла. Серебряную медаль завоевала Аделия Петросян (211,87), ещё одна ученица Тутберидзе. Тройку призёров замкнула Софья Муравьёва, занимающаяся в группе Евгения Плющенко (208,13).

Как сообщал NEWS.ru, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила возмущение в связи с ошибками, которые допустили судьи на юниорском чемпионате России по фигурному катанию. Она предложила дисквалифицировать судейскую бригаду за некомпетентность «по меньшей мере на год».