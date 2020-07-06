Начало июля оказалось богатым на спортивные события: «Бавария» выиграла Кубок страны по футболу, английский «Ливерпуль» и российский «Зенит» стали досрочно чемпионами своих национальных турниров, а в фигурном катании навела шороху появившаяся информация об отмене всех международных турниров до конца 2020 года. Пока официальные источники держат дистанцию и молчат, не подтверждая, но и не опровергая слухи. NEWS.ru пытается понять, хорошо это для наших болельщиков и спортсменов или, наоборот, катастрофически плохо.

Пока известно об отмене трёх юниорских турниров: Гран-при Канады, Словакии и Японии. В России же внутренняя федерация надеется провести все запланированные осенние соревнования в полной мере.

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в беседе с корреспондентом NEWS.ru отметила, что после отмены юниорских следом пойдут взрослые старты.

Насколько я понимаю, американский этап взрослых Гран-при уже находится под вопросом. Он должен был проходить в Лас-Вегасе, но контракт не заключён, ничего не происходит. Никто ничего не может гарантировать. Это всё очень неприятно и грустно, — сказала Бестемьянова.

Предположим, информация, появившаяся в СМИ, подтвердится. Ну не увидим мы серии Гран-при и челленджеры. Невелика потеря, учитывая, что на каждое испытание от России из-за особенностей жеребьёвки приезжает не более четырёх участников, которые готовы разбить на льду ноги в кровь, но доказать свою силу. Да, интересно, но в то же время довольно обыденно — каждый болельщик приблизительно понимает, кто и на что способен. А челленджеры направлены в основном на установление новых мировых рекордов, особого давления на лидеров нет — катайся себе спокойно, отрабатывай технику. И вот если всего этого не будет, нас ждёт просто невероятное российское полугодие — этапы Кубка России и чемпионат. Объективно наши лидеры в фигурном катании не так часто стремятся посетить Кубок страны. Это понятно — для них куда важнее международка. Единственное, что может их заставить участвовать в этом турнире, — если он отборочный. Таким он стал, например, для Елизаветы Туктамышевой и Евгении Медведевой перед чемпионатом мира в Сайтаме в 2019 году.

По словам Алексея Мишина, тренера Елизаветы Туктамышевой, любая отмена международных стартов, уменьшение интенсивности проведения турниров — вещь не позитивная, потому что фигуристы соревнуются практически круглый год, регулярно переезжая с одного континента на другой.

Я бы хотел, чтобы будущее фигурного катания имело такой вид: более плотный, насыщенный, интенсивный — то, что сейчас наблюдается в нашем виде спорта и в юниорском Гран-при, и во взрослом, и стартах чемпионатов. Я не приветствую отмену соревнований! — сказал Мишин корреспонденту NEWS.ru.

Но ведь все внутренние старты станут битвой за выживание. Сплошное раздолье — соберутся все, а победят действительно сильнейшие, те, кто лучше готов по всем показателям: и физически, и технически, и морально. Между российскими фигуристами развернётся нешуточная борьба.

Не может нам на руку сыграть отмена международных соревнований. Если это произойдёт, то это обеднит фигурное катание. Это просто ужасно! И для болельщиков, и для спортсменов в первую очередь. Какой удар! Это так грустно, невозможно. Люди готовятся, всю свою жизнь тратят, а соревнований не будет. Тем более мы уже видели, как международные турниры отменяли. Ничего хорошего, — добавила Бестемьянова.

Как мы помним, чемпионат мира по фигурному катанию этого года был отменён из-за пандемии. Это решение тоже высказали совсем не сразу. Да, мы не увидели, кто из тройки тогда ещё всех подопечных Этери Тутберидзе Алёна Косторная — Александра Трусова — Анна Щербакова станет новой победительницей. Да, мы упустили «зарубу» танцоров Виктории Синицыной / Никиты Кацалапова с французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном. Мы не увидели борьбу Александры Бойковой / Дмитрия Козловского с Евгенией Тарасовой / Владимиром Морозовым. Но всё это и даже больше мы сможем увидеть внутри страны, когда все сильнейшие фигуристы будут выступать перед своими фанатами, включая Евгению Медведеву, которая всё ещё не может вернуться в Канаду из-за закрытия границ РФ, и Алину Загитову, которая ещё недавно объявила об остановке в карьере, а сейчас уже приступила к тренировкам. И главным турниром станет не чемпионат мира, а чемпионат России.