Плющенко расстроен тем, что Трусова не получила премию ISU Skating Awards

https://static.news.ru/photo/8110a882-c398-11ea-9b5f-fa163e074e61_660.jpg Александра Трусова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко недоволен тем, что на премии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards его подопечная Александра Трусова не получила никакой награды.

Я считаю, что нужна была номинация «За прорыв года» или «За прорыв в фигурном катании». Девочка делает столько разнообразных четверных прыжков, и она не получает награду. Мне кажется, это глупо, — цитирует Плющенко РИА Новости.

Специалист надеется, что в будущем ISU добавил подобную номинацию.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Алёна Косторная победила в номинации «Новичок года» на премии ISU Skating Awards. Соперницами Косторной в данной номинации были россиянка Александра Трусова и Ю Ён из Южной Кореи. Американская пара Мэдисон Чок и Эван Бейтс выиграли в номинации «Лучший костюм». «Лучшей программой» стало выступление французского дуэта Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. «Самым ценным фигуристом» признан японец Юдзуру Ханю, писал NEWS.ru.