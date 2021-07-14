Песков объяснил, зачем олимпийцев готовили к вопросам про политику

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, для чего российских спортсменов, которые отправились на Олимпиаду-2020 в Токио, учили ответам на вопросы про Крым, Донбасс и допинг. Его слова приводит ТАСС.

Спортсмены — не политики. Но, к сожалению, многие хотят сделать из них политиков или привлечь к политике, и тогда они попадают в тяжёлые ситуации, — сказал Песков.

Ранее Олимпийский комитет России направил участникам соревнований, которые пройдут с 23 июля по 8 августа, рекомендации по ответам на неудобные вопросы. В частности, спортсменам рекомендовано воздержаться от вопросов, связанных с политикой, объясняя, что спорт вмешивать нельзя. Про движение Black Lives Matter (BLM) стоит отмечать, что это личное дело каждого, вопросы о Крыме и Донбассе и вовсе лучше не обсуждать. С харассментом российские спортсмены не сталкивались, а на вопросы относительно запрета выступать под национальной символикой предложено отвечать, что участники Олимпиады в любом случае представляют родину, но им хотелось бы услышать гимн страны.

В Кремле, как отметил пресс-секретарь, такие рекомендации поддержали. Однако россияне самостоятельно решат, пользоваться ли предложением ОКР или нет.

Ранее сообщалось, что один из сотрудников олимпийской сборной России заразился коронавирусом в Японии. Его отправили на карантин.