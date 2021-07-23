Первое золото в фехтовании: за чем следить на Олимпиаде в воскресенье

Во второй день Олимпийских игр в Токио вступят в борьбу пловцы. Помимо них за награды будут также бороться фехтовальщики, стрелки и дзюдоисты. Рассказываем, кто откроет счёт российским золотым медалям и от кого стоит ждать приятных сюрпризов в воскресенье.

Единственная и непревзойдённая

Если бы прямо сейчас составляли рейтинг лучших фехтовальщиков мира вне зависимости от пола и вида оружия, его бы возглавила Инна Дериглазова. Олимпийская чемпионка Рио повторила рекорд Валентины Веццали, выиграв три крупнейших турнира подряд с 2015 по 2017 год. И впоследствии Инна одержала победы на двух чемпионатах мира уже в этом олимпийском цикле и сейчас по праву считается главным фаворитом соревнований рапиристок. До другого рекорда Веццали — трёх личных и шести командных олимпийских титулов Инне пока далеко, но повторить успех Рио и выиграть золото в команде в Токио ей вполне по силам.

Командный боец

Пулевая стрельба — один из самых непредсказуемых видов олимпийской программы. Примером тому сегодняшние финалы, где Анастасия Галашина нежданно-негаданно завоевала олимпийскую медаль, а Артём Черноусов не смог попасть даже в финал, хотя считался одним из фаворитов. В таком же статусе в женском пневматическом пистолете подходит к соревнованиями Виталина Бацарашкина, 24-летняя звёздочка, неожиданно ставшая серебряным призёром Игр в Рио. С тех пор Бацарашкина чаще берёт медали в командных дисциплинах, особенно в состязаниях смешанных пар вместе с Черноусовым. Однако в Токио она будет среди фаворитов наряду со спортсменками из Индии, Сербии, Греции и Южной Кореи.

Анастасия Галашина Ju Huanzong/Global Look Press

Два снайпера — одна медаль?

В мужской стрельбе из пневматической винтовки у России сразу два претендента на финал и на завоевание награды. Владимир Масленников и действующий чемпион мира Сергей Каменский способны вместе выйти в восьмёрку лучших, однако вряд ли им обоим покорятся медали. Как правило, на всех международных соревнованиях, где они соперничают, медаль достаётся только одному из них. Каменский — действующий чемпион мира в этой дисциплине, однако за прошедшие три года он не добивался здесь успехов, а был гораздо успешнее в стрельбе из винтовки из трёх положений. Масленников брал бронзу в этом упражнении пять лет назад в Рио, но с тех пор успешно выступал только в командных упражнениях.

Потомственный олимпиец

Серебряный призёр чемпионата мира по фехтованию на шпагах Сергей Бида — олимпиец в третьем поколении. Его бабушка Валентина Растворова побеждала ещё в Риме-1960 в командном турнире в фехтовании на рапирах, дедушка Борис Гришин дважды становился олимпийским призёром по водному поло. Мама Елена Гришина тоже была успешной рапиристкой, а первые шаги в фехтовании Сергей делал под бабушкиным руководством. Накануне старта на своей первой Олимпиаде он входит в пятёрку главных медальных соискателей.

Серебряный призёр чемпионата мира по фехтованию на шпагах Сергей Бида Григорий Сысоев/РИА Новости

Российско-украинское дерби

В командных соревнованиях по стрельбе из лук,а в отличие от европейского футбола, не стали разводить соперников по политическим мотивам. В итоге женские сборные России и Украины поспорят уже в четвертьфинале. Россиянки — фаворитки и отличные претендентки на медали. Пять лет назад в Рио они завоевали серебро, но из того состава в строю осталась только лидер команды Ксения Перова. Однако фаворитами соревнований по праву считаются китаянки, с которыми российским девушкам будет непросто совладать.

25 июля, воскресенье. Разыгрывается 18 комплектов наград

03:00 Волейбол. Женщины. Россия — Италия

04:30 — 05:45 Плавание. Мужчины. Комплекс, 400 м. Вольный стиль, 400 м. Женщины. Комплекс, 400 м. Вольный стиль. Эстафета 4×100 м

05:00 Гандбол. Женщины. Россия — Бразилия

05:15 Стрельба. Женщины. Пневматический пистолет, 10 м. Финал

05:35 Баскетбол 3×3. Мужчины. Россия — Бельгия

06:25 Скейтбординг. Мужчины. Стрит

07:00 Велошоссе. Женщины. Шоссе. Групповая гонка

08:00 Баскетбол 3×3. Женщины. Монголия — Россия

09:00 Прыжки в воду. Женщины. Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки

09:30 Стрельба. Мужчины. Пневматическая винтовка, 10 м

09:50 Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 61 кг

11:00 Дзюдо. Женщины. До 52 кг. Мужчины. До 66 кг

12:15 — 12:40 Стрельба из лука. Женщины. Командный турнир. Матч за третье место, финал

12:40 Баскетбол 3×3. Мужчины. Россия — Польша

13:50 Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 67 кг

13:50 — 15:15 Фехтование. Женщины. Рапира. Мужчины. Шпага. Личные турниры. За третье место, финалы

14:30 — 15:45 Тхэквондо. Женщины. До 57 кг. Мужчины. До 68 кг. Матчи за третье место. Финалы

15:25 Баскетбол 3×3. Женщины. Россия — США