Ответ Тутберидзе: тренеру будут помогать бывшие воспитанники

Тренер Этери Тутберидзе, которая в этом межсезонье потеряла ряд фигуристов и специалиста (за это нужно поблагодарить Евгения Плющенко), решила усилить свои ряды. К команде известного наставника присоединились Полина Цурская, Артемий Пунин и Георгий Похилюк. Все трое — воспитанники Этери Георгиевны. Чем известны новоиспечённые тренеры и смогут ли они усилить команду Тутберидзе — рассказывает NEWS.ru.

Полина Цурская

Полина Цурская, начавшая свой спортивный путь в родном Омске, присоединилась к Этери Тутберидзе в 2013 году, а уже в сезоне-2015/16 на своих дебютных соревнованиях юниоров стала одним из главных открытий сезона, выиграв сначала два этапа юниорской серии Гран-при, а затем и финал этого турнира. За свои яркие выступления в Гран-при она получила право выступить на чемпионате страны, где остановилась в шаге от пьедестала. Но, пожалуй, главным её достижением в том удачном сезоне стала победа на юношеских Олимпийских играх в Лиллехаммере.

Выход же во взрослые соревнования у Цурской совпал с олимпийским сезоном: она заняла третье место на японском этапе Гран-при и расположилась на четвёртой строчке Skate America. Но пятое место на национальном первенстве не позволило фигуристке пробиться на Олимпиаду в Пхёнчхане. За бортом остались и все остальные международные соревнования. На этом неудачном старте во взрослых соревнованиях и прервалось сотрудничество Цурской с Тутберидзе. В мае 2018 года она перешла в группу к Елене Буяновой. Под руководством нового тренера она провела ещё один сезон, более неудачный, чем предыдущий, и затем объявила о завершении спортивной карьеры.

Впоследствии Цурская призналась, что рассталась с Тутберидзе не лучшим образом: фигуристка ушла от именитого наставника по-английски, не попрощавшись. Причина — определённые недопонимания, возникшие в процессе работы. Но спустя некоторое время фигуристка осознала свою ошибку и пришла мириться с бывшим тренером. Конфликт в итоге был исчерпан, а уже спустя два года Полина вошла в тренерский штаб Этери Георгиевны. Пожалуй, на данный момент из всех «беглецов» Тутберидзе настоящий хеппи-энд случился только у Цурской.

Не лишним будет сказать и то, что Полина будет начинать свой тренерский путь не с нуля. После завершения спортивной карьеры бывшая спортсменка стала подкатывать детей и ставить программы. В интервью Sport24 она рассказала, что тренерский процесс очень затягивает, а также призналась, что ей доставляет удовольствие ставить прыжки детям и видеть результат своей работы. Что же, теперь у неё будет возможность погрузиться в полюбившееся дело сполна. И это в первую очередь большая польза для самой Цурской. В 19 лет ей выпал шанс приобрести, развить и отточить свои тренерские навыки в команде настоящих профессионалов.

Владимир Песня/РИА Новости

Артемий Пунин

Артемий Пунин является самым опытным в тройке новых тренеров Тутберидзе. Молодому наставнику в этом году исполнилось 27 лет. Известно, что он долгое время тренировался у Этери Тутберидзе и Сергея Дудакова, а хореографию ему ставил Алексей Железняков. Больших достижений, правда, спортивная карьера ему не принесла, а уже в 2012 году фигуристу пришлось повесить коньки на гвоздь из-за серьёзной травмы.

Однако не только из-за возраста Пунина можно назвать самым опытным в трио. Длительный период Артемий являлся вторым тренером в группе Анны Царёвой. Как раз во время сотрудничества с ней он научил тройным прыжкам и каскадам талантливую юниорку в нынешней команде Тутберидзе Дарью Усачёву. В одном из интервью юная спортсменка рассказала, что первый просмотр у Тутберидзе она провалила — из-за отсутствия тройных прыжков её не взяли в группу. Поэтому ей пришлось один год провести у Анны Царёвой, где её как раз Пунин обучил недостающим элементам. После этой стажировки она прошла отбор в команде Тутберидзе.

Но если верить словам хореографа Виктора Адоньева, прыжковую базу Пунин подогнал не только Дарье Усачёвой. При схожих обстоятельствах Анне Щербаковой указали на дверь в «Хрустальном». Тогда она и попала в руки Пунина и Адоньева.

Не думаю, что кого-то удивит, что мы тогда сотрудничали с Аней. Работали мы вместе с Артемием Пуниным — он занимался её прыжками. Тройные Щербаковой поставил именно он, а не кто-либо другой. Пунин, кстати, тоже воспитанник Тутберидзе. Он ставил прыжки, а я занимался с Аней программами и скольжением. Именно после этого Этери Георгиевна снова взяла Щербакову к себе в группу, — сказал хореограф в интервью изданию «Газета.Ru».

С таким опытом Артемий не только не должен затеряться на новом месте работы, но и в будущем может принести неплохой результат всему коллективу.

Полина Цурская Сергей Булкин/NEWS.ru

Георгий Похилюк

О последнем тренере известно не так много. До 2010 года фигурист тренировался у Этери Тутберидзе, затем ушёл к Илье Климкину, а через три года вернулся к именитому наставнику. Впоследствии Георгий сменил амплуа — перешёл из одиночного мужского катания в танцы и даже успел выступить за Азербайджан. Последний же международный старт 21-летнего фигуриста случился в сезоне-2018/19, после чего он взялся за тренерскую деятельность.

Своим мнением по поводу прихода молодых специалистов в группу Этери Тутберидзе поделилась олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова. Она считает, что данное сотрудничество может дать положительные плоды.

Это нормально, когда приглашают молодых специалистов. К тому же Цурская являлась ученицей Этери Тутберидзе. Здорово, что таким образом передаётся эстафета и идёт ставка на своих учеников. Такой подход мне нравится. Вообще мне кажется странным, что это сейчас так выставляется. Специалисты приходили всегда и в разные группы. Сейчас, видимо, из-за большого внимания к группе Этери Георгиевны об этом так активно говорят. Слава богу, что ребята пришли. Я уверена, что это даст положительный результат, — отметила она в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Конечно же, результат будет, но не сразу. В перспективе каждый молодой тренер может вырасти в очень хорошего специалиста. Вспомните Сергея Розанова, который не так давно вместе с Трусовой и Косторной перебрался к Евгению Плющенко. До прихода в команду известного наставника у него был минимальный опыт в тренерском деле — занимался подкатками, работал в шоу Ильи Авербуха. И если бы не хореограф Даниил Глейхенгауз, который позвал его к Тутберидзе, непонятно, как бы сложилась его судьба.

В команде известного тренера он резко спрогрессировал и стал давать качественный результат. Прыжковую базу Трусовой и Косторной поставил именно Розанов, через него также проходили все юниоры из системы Тутберидзе. Поэтому так или иначе немалый вклад он внёс в развитие той же Камилы Валиевой, подрастающей звезды отечественного фигурного катания. Если бы не его продуктивная работа, вряд ли бы на него обратил внимание Плющенко.

Что же, есть все основания надеяться, что в скором времени Цурская, Пунин и Похилюк тоже станут важными тренерами в системе Тутберидзе.