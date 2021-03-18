Олимпийского чемпиона — метателя молота дисквалифицировали за допинг

https://static.news.ru/photo/8d768d68-87fa-11eb-b064-96000091f725_660.jpg Дильшод Назаров Фото: Wang Lili/Xinhua/Global Look Press

Легкоатлет Дильшод Назаров из Таджикистана, олимпийский чемпион в метании молота, дисквалифицирован на два года за употребление допинга. Об этом сообщила пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

От соревнований Назарова отстранили ещё в 2019 году, когда в его допинг-пробе для чемпионата мира 2011 года обнаружили запрещённые вещества. Дело рассматривал AIU, после чего вынес решение о дисквалификации спортсмена.

Срок отстранения легкоатлета от соревнований отсчитывается с 24 сентября 2019 года. Все его результаты с 29 августа 2011 года по 29 августа 2013 года аннулированы, передаёт ТАСС.

На текущий день Назаров занимает пост президента Федерации лёгкой атлетики Таджикистана. На его счету золотая медаль Олимпийских игр 2016 года.

Ранее NEWS.ru писал, что воспитанник московского «Спартака», а ныне футболист «Ростова» Владимир Обухов в 2013 году сдал положительный допинг-тест. Однако его проба была помечена как отрицательная. Теперь же спортсмен может быть дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Анализы, показавшие факт применения запрещённых препаратов, Обухов сдавал, находясь в расположении молодёжной сборной страны. Проба игрока была отмечена как отрицательная. Однако впоследствии выяснилось, что в анализах воспитанника «красно-белых» обнаружили следы метандиенона.