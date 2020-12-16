Олимпийский чемпион назвал наказание России в спорте нелегитимным

https://static.news.ru/photo/faf36908-407c-11eb-9c31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), по которому российские спортсмены отстранены от выступления на Олимпийских Играх под национальным флагом.

Решение ожидаемое и предсказуемое. Россия сейчас назначена виновным во всем, даже в том, что идёт дождь или не идёт дождь. Такие решения не вызывают у меня уважения, потому что ВАДА сама себя давно дискредитировала. Понятно, что этому решению все должны подчиняться, но в моём понимании оно нелегитимно. К одним относятся сверхжёстко, а других не замечают или грозят пальчиком. Это решение политически мотивировано. Радоваться тому, что дали два года вместо четырёх? Не знаю. Дальше в спорте будет продолжаться этот же абсурд, при котором будут выдавать справки «своим» «больным» спортсменам, — рассказал Васильев NEWS.ru.

CAS встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Суд постановил отстранить спортсменов из РФ от участия в международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. Санкции затронули Олимпийские Игры-2020 в Токио и 2022 в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в 2022 году в Катаре. РУСАДА обязали компенсировать судебные издержки, агентство заплатит $1,27 млн.



Как писал NEWS.ru, четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о признании РусАДА не соответствующим антидопиновому кодексу на ближайшие два года.