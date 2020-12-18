Оксана Грищук рассказала о «махинациях» Татьяны Тарасовой с контрактами

https://static.news.ru/photo/50c91718-4129-11eb-b600-fa163e074e61_660.jpg Оксана Грищук Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова хотела заключить контракт на заведомо невыгодных условиях, заявила двукратная олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Оксана Грищук.

По словам спортсменки, инцидент произошёл после Олимпиады 1998 года в японском Нагано. Тогда Тарасова предложила ей, а также фигуристам Евгению Платону и Илье Кулику подписать с ней контракт, рассчитанный на четыре года. В то время спортсмены хотели выступать в шоу.

Я отказалась. Почему я должна отдавать процент со всех своих заработков в шоу, если она к ним не имеет никакого отношения? Программы мы себе ставим сами, либо нанимаем хореографа, — отметила Грищук, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсменка также добавила, что Тарасова скорее не тренер, а великая актриса. Легендарная наставница довольно часто говорит неправду, подчеркнула Грищук.

Ранее NEWS.ru писал, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова защитила олимпийскую чемпионку Алину Загитову после того, как известная в прошлом советская и российская легкоатлетка Иоланда Чен заявила, что ей стыдно наблюдать за Загитовой на передаче «Ледниковый период».

Тарасова предложила Чен выключить телевизор, если ей противно смотреть.