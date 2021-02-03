Нечего показывать: Косторная не выступит на командном Кубке Первого канала

https://static.news.ru/photo/a8a29a42-3fbb-11ea-8ebb-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/arinellee

Чемпионка Европы по фигурному катанию, россиянка Алёна Косторная не будет выступать в командном турнире на кубок Первого канала. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

По данным федерации, такое решение было принято совместно спортсменкой и тренером из-за незавершённого восстановления после болезни.

Турнир пройдёт в Москве с 5 по 7 февраля.

Ранее Косторная сама пояснила, почему не станет участвовать в соревнованиях. По словам фигуристки, ей просто "нечего показывать".

В декабре Алёна Костороная переболела коронавирусом. Из-за этого она была вынуждена пропустить пятый этап Кубка России.

Ранее NEWS.ru писал, что золотая медалистка европейского первенства Алёна Косторная отреагировала на критику тренера Этери Тутберидзе от подписчика на своей официальной странице в социальной сети. Спортсменка ушла из группы наставника летом 2020 года. Теперь она член академии олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.