Тонкий лёд прогнозов: Валиеву рано называть будущей чемпионкой Олимпиады

Ещё в прошлом году, когда Валиева громила всех на юниорских стартах, многие уже называли её одним из главных фаворитов предстоящих Олимпийских игр в Пекине. В новом сезоне полемика на этот счёт приобрела новые обороты. Невероятный прогресс ученицы Тутберидзе, который проявился в усложнённых программах (с технической точки зрения в первую очередь), в стабильном катании и лидирующих позициях на внутренних стартах утвердил её в статусе не просто фаворита, а будущей чемпионки ОИ-2022. Но зря все специалисты, журналисты и болельщики бегут впереди паровоза, за год все расклады могут перемениться. Почему Валиеву рано называть победительницей Игр — рассказывает NEWS.ru.

Действительно, в этом сезоне Камила Валиева вышла на совершенно новый уровень. В первую очередь прогресс наметился в техническом плане. Если в прошлом соревновательном году из элементов ультра-си фигуристка в основном выполняла четверной тулуп на соревнованиях, то в этом сезоне тройной аксель основательно укрепился в программах чемпионки мира среди юниоров 2020 года. На февральском командном турнире мы увидели два чистейших трикселя в исполнении Валиевой с поднятыми руками. Для сравнения: та же Трусова ещё с прошлого года мучается с тройным акселем. Несмотря на некоторое количество попыток на первых соревнованиях нынешнего сезона, впоследствии Русская ракета исключила неподдающийся тройной аксель из короткой программы. Валиевой, в свою очередь, понадобилось два-три турнира, чтобы довести прыжок до идеального состояния.

Но на одном тройном акселе свет клином не сошёлся. На прошлой неделе в официальном аккаунте Team Tutberidze в Instagram появился ролик с тренировки, на котором Валиева исполняет четверной сальхов в усложнённом виде — руками вверх. Это новый элемент ультра-си в арсенале 14-летней фигуристки. Если Камила в ближайшее время начнёт внедрять сальхов в четыре оборота на официальных стартах, её программы в техническом отношении выйдут на невероятный уровень.

Сергей Булкин/NEWS.ru

И это мы говорим только о технической стороне вопроса. А есть ещё компонентная составляющая в программах фигуристов, и в этом показателе Валиевой уже давно нет равных. С одной стороны, выдающиеся вращения (возможно, лучшие в мире) и мощные дорожки, с другой — невероятная интерпретация образов, чувство программы, музыки — в свои 14 лет Валиева катает сложнейшую программу «Болеро» так, как это неподвластно многим взрослым. Немудрено, что судьи щедро оценивают компонентную часть номеров фигуристки — получает стабильно от 9,00 до 9,50 балла. Такие внушительные оценки за компоненты вкупе с мощным техническим контентом действительно могут сделать Валиеву недосягаемой до остальных соперниц.

В пользу этого аргумента говорит и то, что уже сейчас она способна обыгрывать всех основных лидеров сборной России. На мировой арене Камиле и подавно нет равных. В прошлом сезоне ещё была надежда на то, что достойную конкуренцию ученице Тутберидзе может составить юная звезда из сборной Америки Алиса Лью, но в этом году американку не узнать. Она выросла, прибавила в весе и начала поигрывать внутренние старты более возрастным соперницам. Одним словом, от былой мощи не осталось и следа. В таком случае, получается, Валиеву заслуженно окрестили будущей чемпионкой Олимпийских игр?

Из выше приведённых доводов можно понять, насколько высоким является потенциал Камилы, однако не стоит всё равно делать какие-то поспешные выводы. Хотя бы по той причине, что расклады сил в женском одиночном катании меняются слишком стремительно. До Олимпиады остался один год, за это время всё может ещё много раз перемениться. Вспомните Алёну Косторную. В прошлом году она была безоговорочным лидером в женском одиночном катании, била все рекорды, вызывала всеобщее восхищение, в этом — исчезла. И ведь каких-то явных предпосылок к подобному сценарию развития событий не было. То же самое произошло с Алисой Лью, с Алиной Загитовой в своё время. И этот список можно продолжать очень долго. Нет никаких гарантий, что в следующем сезоне Валиева будет выступать также уверенно и качественно, как сейчас.

Следующий момент, на который необходимо обратить внимание, — давление. В нынешнем сезоне фигуристка выступает на особых правах. Её первой выставляют на взрослые соревнования, она выступает с показательными номерами в турнирах, в которых даже не принимала участие (Гран-при России), её, в конце концов, уже как два года называют фаворитом ОИ-2022. Все эти разговоры, всё это внимание может сыграть с фигуристкой злую шутку. Как бы то ни было, мы не должны забывать, что Валиева всё ещё остаётся ребёнком, подростком, который также может быть подвластен эмоциям. Особенно в ситуации, когда на него оказывается такое давление со всех сторон.

Очень хочется верить, что проект Валиевой принесёт результат, на который все рассчитывают. Однако торопить события всё-таки не стоит. Женская «фигурка» нынче очень непредсказуемая.