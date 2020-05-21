НБА вернётся в середине июля

https://static.news.ru/photo/0812b402-9b39-11ea-b399-fa163e074e61_660.jpg Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Национальная баскетбольная ассоциация хочет возобновить текущий сезон, приостановленный из-за пандемии коронавируса, в середине июля.

Команды смогут приступить к полноценным тренировкам уже к середине июня, сообщает The Athletic.

Ранее инсайдер спортивного издания Шэмс Чарания заявил, что «Диснейуорлд», расположенный в Орландо, является основным претендентом на проведение оставшихся матчей сезона. Кроме того, он также является самым большим по площади и самым посещаемым центром развлечений в мире.

НБА приостановила сезон в марте из-за распространения COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что ЦСКА примет участие в голосовании о возобновлении Евролиги.