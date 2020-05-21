НБА вернётся в середине июля

Национальная баскетбольная ассоциация хочет возобновить текущий сезон, приостановленный из-за пандемии коронавируса, в середине июля.
Команды смогут приступить к полноценным тренировкам уже к середине июня, сообщает The Athletic.
Ранее инсайдер спортивного издания Шэмс Чарания заявил, что «Диснейуорлд», расположенный в Орландо, является основным претендентом на проведение оставшихся матчей сезона. Кроме того, он также является самым большим по площади и самым посещаемым центром развлечений в мире.
НБА приостановила сезон в марте из-за распространения COVID-19.
Ранее NEWS.ru писал, что ЦСКА примет участие в голосовании о возобновлении Евролиги.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен