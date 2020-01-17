https://static.news.ru/photo/55fc02d0-3992-11ea-b88a-fa163e074e61_660.jpg Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Международный союз конькобежцев (ISU) назвал размер гонораров фигуристов за успешное участие на предстоящем чемпионате Европы. Денежные призы в каждом виде предусмотрены для спортсменов, которые смогут занять одно из первых шести мест.

Одиночники индивидуально получат больше, чем фигуристы, выступающие в парах, отмечает портал Sport24.

Так, в мужском и женском одиночном катании за победу предусмотрена выплата $21 тыс. Второго и третьего призёра ждут, соответственно, $16 тыс. и $11 тыс. Пользуясь биатлонной терминологией, можно сказать, что спортсмены, также попавшие в «цветочную» церемонию, могут рассчитывать на $7 тыс., $5 тыс. и $3 тыс.

За «медальное участие» в турнире, который пройдёт с 20 по 26 января в австрийском Граце, для спортивных и танцевальных пар предусмотрены следующие выплаты: $30 тыс., $20 тыс. и $12 тыс. Фигуристы, занявшие места с 4-го по 6-е получат, соответственно, $10 тыс., $7 тыс. и $5 тыс.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская фигуристка Елизавета Туктамышева, которая едет на чемпионат Европы в качестве запасной (за Россию в женском одиночном катании выступят Анна Щербакова, Алёна Косторная и Александра Трусова) станет комментатором турнира на Первом канале.