Названа сумма, которую тренер вымогал у российской фристайлистки Таталиной

Российская фристайлистка Анастасия Таталина заработала 10 тысяч швейцарских франков (около 800 тысяч рублей) за победу на ЧМ-2021. Об этом сообщает портал Metaratings.ru. По её собственным словам, половину этой суммы у неё вымогал тренер сборной России Никита Васильев.

Таким образом, у 21-летней российской спортсменки хотели забрать около 400 тысяч рублей, якобы, по негласному правилу, на нужды Федерации. Об этом Таталина рассказала в открытом письме на имя министра спорта РФ Олега Матыцина. Письмо было 11 апреля опубликовано в «Спорт-Экспрессе».

После победы на ЧМ-2021 Таталина выступила на Олимийских играх-2022 в Пекине и заняла на них четвёртое место.