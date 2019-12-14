https://static.news.ru/photo/c2edfa38-1e85-11ea-a3d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Егор Канавин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка списала приостановление карьеры Алины Загитовой на усталость спортсменки.

Она берёт временный тайм-аут, перерыв. У каждого человека свой путь, внутренняя интуиция. Она, наверное, устала. В принципе, в своей 17-летней жизни она выиграла всё, что возможно. Она покорила все пьедесталы мировых чемпионатов. Она сейчас занята подготовкой к экзаменам (ЕГЭ), хочет поступить в университет. Я поражаюсь этой мудрой, умной девочке. Она знает, что ей нужно в жизни, — сказала Навка журналистам.

Она также отметила, что рада продолжению выступлений Загитовой в шоу.

Я уверена, она на 100% покажет себя. Никто не говорит, что она уходит, она берёт небольшую передышку. Это счастье, что она будет выступать с 25 декабря и кататься будет всё шоу. Надеюсь, она приобретёт для себя что-то новое, научится ещё большему актёрскому мастерству, — заключила Навка.

Как писал NEWS.ru, тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе объяснила решение своей подопечной Алины Загитовой, которое касается её карьеры.