На церемонии награждения российского паралимпийца перепутали музыку

На церемонии награждения российского велогонщика Михаила Асташова организаторы Паралимпиады перепутали музыку.

Вместо фрагмента из Первого концерта Чайковского организаторы использовали гимн Международного паралимпийского комитета.

Велогонщик Асташов принёс сборной России четвёртую золотую медаль на Паралимпиаде в Токио. Спортсмен Михаил Асташов выиграл гонку преследования на 3000 метров с новым мировым рекордом в квалификации, а в финальном заезде догнал соперника на круг в классе С1, к которому относят спортсменов с нарушениями, влияющими на работу рук, ног и туловища.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с NEWS.ru оценила выступление российских пловцов на старте Паралимпийских игр в Токио. Наши спортсмены в первый день турнира завоевали шесть медалей: три золотые, одну серебряную и две бронзовые.