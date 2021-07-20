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МОК объяснил назначение «антисекс-кроватей» на Олимпиаде

10:40, 21 июля 2021
Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил назначение «антисекс-кроватей» на Олимпиаде в Токио. Заявление организации приводит «Р-Спорт».

По словам источника, кровати были разработаны задолго до пандемии коронавируса и не являются мерой противодействия заболеванию на Олимпиаде.

Кровати в Олимпийской деревне в Токио являются частью усилий организаторов по сокращению отходов и демонстрации возможностей экономики замкнутого цикла, — сказали в пресс-службе МОК.

Олимпиада-2020 в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил использовать российский флаг в официальных гостиницах Олимпиады в Токио.

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