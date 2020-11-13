Минск уступил в борьбе за право проведения чемпионата мира по биатлону

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Чемпионат мира по биатлону в 2024 году будет проходить в чешском городе Нове-Место, в 2025 году принимать турнир будет швейцарский Ленцерхайде. Места проведения чемпионатов были выбраны 14 ноября в ходе конгресса Международного союза биатлонистов (IBU).

Для проведения турнира в 2024 году было предложено лишь одно место — альтернатив у города Нове-Место не было. При этом на проведение соревнований в 2025 году кроме Ленцерхайде претендовал Минск.

В Белоруссии чемпионат предполагали провести турнир в пригороде столицы, в центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи».

Союз биатлонистов России (СБР) в голосовании участия не принимал, так как в декабре 2017 года его ограничили в правах из-за большого числа допинговых нарушений. Все условия своего восстановления СБР ещё не выполнил, поэтому конгресс IBU пока не планирует обсуждать его статус.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Международный союз биатлонистов (IBU) не передавал РУСАДА и СБР данные биологических паспортов спортсменов для сокрытия. Это установила независимая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU).