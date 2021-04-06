Милонов: американские трансгоморептилоиды не впишутся в Олимпиаду

https://static.news.ru/photo/37b89f6a-979f-11eb-89f9-96000091f725_660.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что никто не расстроится, если сборная США не поедет на Олимпийские игры-2022 в Пекин. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Понятно, что США со своими трансгоморептилоидами не впишутся в условия нормальной Олимпиады. У них сорокакилограммовый мужчина скажет, что он девушка, и США поставят его в женскую сборную. Безусловно, новая американская этика, построенная на целовании ботинок, будет конфликтовать с традиционным подходом к проведению Олимпиады, — сказал Милонов.

Депутат считает, что никто не расстроится, если американцы не поедут на Игры в Пекин.

Не забывайте, что для них главное — это соблюдение хотелок секс-меньшинств, — добавил он.

Ранее представители США сообщили о возможном бойкоте зимних Олимпийский игр в Пекине из-за нарушений прав человека в Китае, но в Госдепартаменте это опровергли.

23 февраля NEWS.ru писал, что член американской палаты представителей Джон Кэтко призвал Джо Байдена принять решение о бойкоте Олимпийских игр, которые пройдут в 2022 году в Пекине.