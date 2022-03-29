«Милохин её развратил»: как общественность оценила фотосессию Медведевой

Женя Медведева снова в центре внимания. На этот раз фигуристка всколыхнула общественность своими откровенными фотографиями. 22-летняя спортсменка снялась в юбилейном выпуске Maxim. Несмотря на то что выход выпуска запланирован только на 1 апреля (в этот день станут доступны все фотографии), фигуристку уже обсуждает весь мир фигурного катания. Приводим самые яркие высказывания по теме.

«Скромная фотосессия»

28 марта Maxim опубликовал анонс о выходе юбилейного выпуска, приуроченного к 20-летию журнала. Героиней выпуска стала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. Редакция Maxim в своём заявлении отметила, что им было приятно работать с красавицей и гордостью страны. Пока зритель может ознакомиться только с двумя фотографиями Медведевой. Впрочем, некоторые подробности съёмки уже известны. Главный редактор издания Александр Маленков отметил, что фотосессия получилась скромной и красивой. Они не требовали от фигуристки пускаться во все тяжкие, так как она ещё молода.

Маленков также отметил, что Женя вела себя во время съёмки очень профессионально. Она прислушивалась, выполняла поставленные перед ней требования, спокойно перенесла многочасовые съёмки. В итоге, по словам редактора, общая задумка была полностью реализована.

В свою очередь Медведева заявила, что очень ждала выход этого номера. Она рассказала, что задумка об откровенной фотосессии впервые появилась в конце прошлого года и почти без промедления всё воплотилось в жизнь.

Реакция общественности

Известие о фотосессии Медведевой для Maxim поглотило всё вокруг. Даже новость о возможном завершении карьеры олимпийской чемпионки Анны Щербаковой ушла на второй план. И надо сказать, что в мире фигурного катания позитивно отнеслись к поступку двукратной чемпионки мира. Коллеги по цеху все как один заявили, что Женя взрослая девушка и вольна делать всё, что ей нравится. А российский тренер Александр Жулин и вовсе отметил, что пора уже было начать подобные движения.

Жене тоже когда-то надо было начинать подобные движения. Всё правильно делает. Она растёт, пора уже. Скоро и замуж, и детей заводить. Умничка, люблю красивых женщин, — заявил Жулин.

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, есть и другой важный аспект подобных фотосессий — они популяризируют фигурное катание.

Она что, голая там? Прекрасно тогда, я к этому отношусь очень хорошо, почему бы и нет? Если она в трусах сфотографировалась, то и дальше что с этого? Конечно, такие фотосессии популяризируют фигурное катание, — сказала Тарасова.

А вот мнения пользователей соцсетей оказались не такими уж однозначными. В первую очередь многие решили припомнить Жене её слова о прошлогодних снимках Елизаветы Туктамышевой. Комментируя откровенную фотосессию коллеги, Женя отметила, что это совсем не её история.

— А не Женя Медведева ли когда-то на подобную фотосессию Лизы Туктамышевой сказала: «Участие в подобных проектах не похоже на меня и немного не соответствует моему стилю»? Стиль поменялся. (LemonAndSugar)

— Зрелище, конечно, не для слабонервных, но что угодно можно сделать, лишь бы не было забвения. Кстати, после фотосета Туктамышевой Медведева говорила, что ей это не по вкусу. (AlexFed)

Другой актуальной темой для обсуждения стала ретушь на фотографиях фигуристки. Многие убеждены, что тело спортсменки сильно отфотошоплено.

— Медвеботы (болельщики Медведевой. — NEWS.ru), это точно тело Медведевой? (Беглый уголовник).

— Ну, талию ей слегка подрисовали, нет там таких изгибов. А в остальном — спортивная молодая девчонка. Конечно, у неё фигурка отличная. (Анна Беляева)

— Медведева вообще не показывает фотки с пляжа, так как фигура без фотошопа её не устраивает. Ну а так, да, в журнальчике можно голову к нарисованному телу приделать. (Varvarushka)

— Ужас, зачем к чужому телу приклеили голову Женьки? (Япростозритель)

— Лютый фотошоп... (Olvikma)

Некоторые пользователи Сети отметили, что такую фотосессию действительно тяжело совместить с образом двукратной чемпионки мира. Отсюда появились предположения, кто её мог спровоцировать на этот шаг.

— Даня Милохин её развратил. (Dasha Pushkova)

— Такие фото называют словом «срамота». На Женю это не похоже, но что-то пошло не так... (Supepper)

Впрочем, среди потока негатива нашлось немало положительных комментариев. Преданные болельщики готовы наблюдать за любимой фигуристкой в любом амплуа.