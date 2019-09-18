https://static.news.ru/photo/eaa67d8e-da3d-11e9-b0d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Brian Rothmuller/Icon Sportswire/Global Look Press

Канадский бизнесмен Джозеф Цаю купил клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс», который принадлежал российскому бизнесмену Михаилу Прохорову.

Все процедуры по продаже завершены. Цаю также выкупил арену клуба Barclays Center. Общая сумма сделки составила $2,35 млрд. Это стало новым рекордом в спортивной индустрии.

У нас есть невероятная группа игроков, которые хотят победить, из-за их таланта и тяжёлой работы мы сейчас находимся в отличном положении, чтобы конкурировать, — цитирует пресс-служба «Бруклина» слова Цаю.

Прохоров приобрёл 80% акций «Нетс» в 2009 году за $223 млн. Главными достижениями российского бизнесмена в развитии клуба стали переезд из Нью-Джерси в Бруклин и открытие баскетбольной арены Barclays Center вместимостью 18 тысяч зрителей в 2012 году.

Как писал News.ru, президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал продажу клуба «Бруклин».