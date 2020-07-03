Международные турниры по фигурному катанию не состоятся в 2020 году

https://static.news.ru/photo/8889aca8-bde9-11ea-b584-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный союз конькобежцев (ISU) не сможет провести ни одного международного соревнования до конца 2020 года.

Отмечается, что главной проблемой стал не сама пандемия коронавируса, а юридические нормы, которые введены государствами для сдерживания распространения инфекции. В данный момент ISU ищет страны, которые готовы принять соревнования с открытыми границами, однако нет уверенности, что все спортсмены смогут на них приехать и вернуться к себе, сообщает «Спорт-Экспресс».

Федерация фигурного катания России сообщила отечественным спортсменам, что в сезоне-2020/21 пройдут только этапы Кубка России и чемпионат страны.

Ранее NEWS.ru писал, что фанаты олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию россиянки Алины Загитовой обрушились с критикой на ISU из-за непопадания спортсменки в число победителей премии ISU Skating Awards. Также поклонники россиянки запустили два хештега в поддержку спортсменки: #WeVotedForAlinaZagitova («Мы голосовали за Алину Загитову») и #BoycottAwardCorruptISU («Бойкот премии коррумпированного ISU»).