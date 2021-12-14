Медведева и Милохин поцеловались «по-взрослому»Медведева и Милохин поцеловались «по-взрослому» на шоу «Ледниковый период»
Российская фигуристка, двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгения Медведева и известный тиктокер Даня Милохин снова поцеловались во время исполнения совместного номера на телевизионном шоу «Ледниковый период». Видео было
На этот раз их поцелуй был «настоящим», в губы, без ширмы или масок, как в предыдущих выступлениях.
В новом номере «Ледникового периода» Медведева и Милохин катались под песню The Weeknd и Эда Ширана Dark Times.
Ранее об их поцелуе СМИ сообщали 8 декабря.
Медведева — обладательница двух золотых и одной бронзовой медали чемпионатов мира. В 2018 году фигуристка выступила на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где взяла серебро в одиночных и командных соревнованиях.