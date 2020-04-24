Матыцин выступал за проведении конференции СБР

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Министр спорта Олег Матыцин считает, что спортсменам пока нельзя возвращаться на спортивные базы для подготовки к возвращению соревнований.

Сегодня надо минимизировать риски заболевания коронавирусом, потому что большое скопление удесятеряют. А спортивные базы представляют зону опасности. Конечно, я бы рекомендовал подождать, набраться терпения и сил и следовать требованиям самоизоляции,...