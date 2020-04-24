Матыцин выступал за проведении конференции СБР

В четверг, 23 апреля, правление Союза биатлонистов России объявило о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции. Министр спорта Олег Матыцин признался, что министерство рекомендовало пойти на этот шаг.
Моё внимание к биатлону самое пристальное и озабоченность максимальная, потому что биатлон является самым популярными видом спорта. И, конечно, мы выступаем только за конструктивный диалог. Мы рекомендовали проведение конференции. Если существуют проблемы с взаимодействием руководства, то единственный путь, который вижу я, — организовать диалог и найти механизмы выхода из ситуации, — сказал Матыцин в эфире программы телеканала «Матч ТВ».
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