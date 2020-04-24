Матыцин назвал спортивные базы зоной опасности заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/f6708d62-8631-11ea-b13b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр спорта Олег Матыцин считает, что спортсменам пока нельзя возвращаться на спортивные базы для подготовки к возвращению соревнований.

Сегодня надо минимизировать риски заболевания коронавирусом, потому что большое скопление удесятеряют. А спортивные базы представляют зону опасности. Конечно, я бы рекомендовал подождать, набраться терпения и сил и следовать требованиям самоизоляции, — сказал Матыцин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В России из-за пандемии инфекции коронавируса перенесены или досрочно завершены спортивные чемпионаты. По данным на 24 апреля, в мире выявили более 2,71 млн случаев заболевания COVID-19. Из них свыше 190 тысяч пациентов умерли, более 743 тысяч выздоровели. В России — 68 622 случая коронавирусной инфекции, 5568 выздоровели, умерли 615 человек.

Ранее Матыцин рассказал, как будет проходить процесс возобновления спортивных мероприятий на территории страны, писал NEWS.ru.