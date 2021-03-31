Майгуров: Ушкиной надо подумать, её переход в Румынию могут не согласовать

На проходящем в Ханты-Мансийске чемпионате России по биатлону победу в женской гонке преследования одержала Наталья Ушкина, которая получила румынское гражданство и намерена выступать за сборную этой страны. О том, что может помешать переходу, как Союзу биатлонистов России (СБР) удержать спортсменку и какие вопросы будут решаться на завтрашнем тренерском совете, рассказал президент СБР Виктор Майгуров.

— Уход Натальи Ушкиной в Румынию — серьёзная потеря для нас?



— Я все эти новости узнаю из прессы. Этот вопрос, конечно, обсуждался год назад, но, учитывая сегодняшние правила Международного союза биатлонистов (IBU), очень непросто согласовать переход из одной страны в другую, и спортсменке стоит крепко подумать, принимая такое решение. У нас нормальные отношения с румынской федерацией. Думаю, что завтра на тренерском совете будет предложен расширенный состав спортсменок на централизованную подготовку. Понятно, что окончательное решение будет приниматься после прохождения углублённого медицинского обследования в апреле. Возможно, спортсменка будет включена в этот список, а дальше пусть она сама принимает решение.

— СБР будет накладывать какие-то ограничения или готовы отпустить её без всяких условий?



— Мы, даже если бы хотели, не имели бы права накладывать ограничения, так как она более двух лет не выступала за Россию на международных соревнованиях. Поэтому у нас нет никаких юридических прав, чтобы ввести ограничения.

— В сентябре появлялась информация, что СБР дал добро на её переход вместе с Дмитрием Шамаевым?

— Мы этот переход согласовали чисто формально.

— Теперь вся надежда на то, что Международный союз биатлонистов не станет согласовывать этот переход?



— Я бы не ставил так вопрос. Важно, есть ли у неё желание готовиться со сборной России, если ей это будет предложено.

— Ушкина уже сказала, что не передумает.



— Она понимает, что в любой стране с не очень сильной конкуренцией шансов участвовать на соревнованиях высокого уровня гораздо больше, но я не уверен, что IBU легко согласует её переход.

— Это касается новых условий для перехода?



— Да, должна быть реальная причина и связь с Румынией, а не просто как раньше, получил паспорт и бегай за кого хочешь. Нужно доказать, для чего спортсмен переезжает в новую страну. Поэтому спортсменка должна хорошо подумать, понимая, что, отклонив один раз приглашение в сборную России, она может его больше не получить.

— Какие основные вопросы будут рассмотрены завтра на тренерском совете и какие решения будут приняты?



— В повестке традиционные девять вопросов: отчёты тренеров, обсуждение календаря соревнований, вопросов, связанных с подготовкой сборных команд, обсуждение расширенного состава списка сборной. Какие-то кадровые решения по тренерам приняты завтра не будут.

— Что думаете по поводу индивидуальной подготовки спортсменов?



— Такой вопрос в повестке не стоит.

— Некоторые спортсменки говорили, что хотели бы обсудить с вами возможность индивидуальной подготовки. Такие разговоры здесь уже были?



— Кто именно?

— Например, Евгения Павлова.



— Я с ней разговаривал два дня назад. С её стороны таких вопросов не поступало.

— А она говорит обратное, и Лариса Куклина тоже хочет обсудить этот вопрос.



— Я готов рассматривать все варианты, но я за то, чтобы спортсмены тренировались с командой. Кто решит готовиться отдельно, тоже будут созданы определённые условия по вхождению в сезон, потому что для тренеров понятно, что делали спортсмены, которые готовились с командой. Что касается индивидуальной подготовки, я не поддерживаю.

— Отсутствие россиян в топ-15 общего зачёта Кубка мира лишает кого-либо привилегий при отборе в команду на следующий сезон?



— У нас есть красная группа — топ-25 общего зачёта Кубка мира. Эти спортсмены спокойно начнут сезон (Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. — NEWS.ru) на Кубке мира. Остальные критерии традиционно будут обсуждаться к осеннему тренерскому совету, но я думаю, что для себя мы решим уже весной, как будем готовиться к Олимпиаде. В этом ключе мы и будем формировать команду на предстоящий сезон.