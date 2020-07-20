Майгуров: спортсмены всё ещё не могут полноценно тренироваться

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров провёл пресс-конференцию, посвящённую своему избранию и рассказал о планах на новом посту, об изменениях, которые ждут Союз биатлонистов России, и о подготовке сборной команды к спортивному сезону.
Он заявил, что спортсмены постоянно сдают тесты на коронавирус по требованиям Роспотребнадзора.
В отдельных регионах до сих пор нельзя полноценно тренироваться и работать с оружием, но все команды проводят полноценные сборы, — сказал Майгуров журналистам.
Он также отметил, что получил несколько поздравлений от бывших коллег по исполкому IBU и президента Улле Даллина.
Все смотрят с оптимизмом на продолжение нашей работы. Последние годы они заверяли, что им небезразлично, что происходит в СБР и надеются на позитивные изменения, — добавил он.
Двукратный призёр Олимпийских игр и трёхкратный чемпион мира Виктор Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России (СБР) во время внеочередной отчётно-выборной конференции организации, которая прошла 11 июля в Химках. Майгуров был единственным кандидатом, его поддержали единогласно все 45 делегатов конференции. За день до выборов свою кандидатуру снял предыдущий глава СБР Владимир Драчёв, писал NEWS.ru.
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