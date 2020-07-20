Майгуров: спортсмены всё ещё не могут полноценно тренироваться

https://static.news.ru/photo/f2cac78e-ca62-11ea-bea1-fa163e074e61_660.jpg Виктор Майгуров и Владимир Драчев Фото: biathlonrus.com

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров провёл пресс-конференцию, посвящённую своему избранию и рассказал о планах на новом посту, об изменениях, которые ждут Союз биатлонистов России, и о подготовке сборной команды к спортивному сезону.

Он заявил, что спортсмены постоянно сдают тесты на коронавирус по требованиям Роспотребнадзора.

В отдельных регионах до сих пор нельзя полноценно тренироваться и работать с оружием, но все команды проводят полноценные сборы, — сказал Майгуров журналистам.

Он также отметил, что получил несколько поздравлений от бывших коллег по исполкому IBU и президента Улле Даллина.

Все смотрят с оптимизмом на продолжение нашей работы. Последние годы они заверяли, что им небезразлично, что происходит в СБР и надеются на позитивные изменения, — добавил он.

Двукратный призёр Олимпийских игр и трёхкратный чемпион мира Виктор Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России (СБР) во время внеочередной отчётно-выборной конференции организации, которая прошла 11 июля в Химках. Майгуров был единственным кандидатом, его поддержали единогласно все 45 делегатов конференции. За день до выборов свою кандидатуру снял предыдущий глава СБР Владимир Драчёв, писал NEWS.ru.