Майгуров назвал эффективный бюджет для развития биатлона в стране

https://static.news.ru/photo/17a564f4-c50b-11ea-9ddd-fa163e074e61_660.jpg Виктор Майгуров Фото: Сборная России по биатлону/СБР/vk.com

Президент СБР Виктор Майгуров рассказал, какая сумма позволит эффективно функционировать Союзу биатлонистов России.

Есть бюджет выживания, который равен 60−70 миллионам. 200 миллионов — бюджет развития, который позволит не стоять на месте, а реализовывать программу развития биатлона в России, о которой я говорил на конференции. Без наших регионов у нас не будет ни сборной команды, ни вида спорта, — приводит слова Майгурова ТАСС .

Также вновь избранный президент отметил, что готов всё своё рабочее время посвятить работе в Союзе биатлонистов России.

Виктор Майгуров был единогласно избран президентом СБР на отчётно-выборной конференции в Химках после того, как предыдущий президент Владимир Драчёв подал в отставку.

Как писал NEWS.ru, чемпион мира, призёр Олимпийских игр и действующий депутат Госдумы Антон Шипулин оценил избрание Виктора Майгурова на пост главы Союза биатлонистов России.