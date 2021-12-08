Любовь или хайп: какие отношения связывают Медведеву и Милохина

Бесспорно, главными хедлайнерами нового сезона «Ледникового периода» являются двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и блогер Даня Милохин. Каждое выступление этой пары в проекте вызывает небывалый ажиотаж. Оно и понятно. Романтические образы, поцелуи, страстные танцы на столе. Немудрено, что болельщики уже вовсю обсуждают серьёзность взаимоотношений Медведевой и Милохина. Их союз — это реальная история про любовь или просто хайп? Разбираемся.

Любовь на проекте

Первые разговоры о возможных романтических отношениях между Женей и Даней начались чуть ли не с первых выпусков проекта «Ледниковый период». По-другому и быть не могло. Молодые и яркие — они идеально дополнили друг друга. Однако стоит сказать, что на начальном этапе взаимоотношения у будущих звёзд «Ледникового периода» складывались не лучшим образом.

Женя как-то призналась, что изначально не особо вдохновилась новостью о том, что её партнёром станет некий блогер Даня Милохин. Она на тот момент не была подписана на него и особо не знала, чем он занимается. По её словам, она даже сомневалась, что у них что-то получится в дуэте. Но горящие глаза и ответственный подход Милохина оставили все сомнения двукратной чемпионки мира позади.

Евгения Медведева и Даня Милохин Сергей Булкин/NEWS.ru

Правда, первый номер у пары немного не задался. Даня во время поддержки уронил Женю. Но когда первый блин получался не комом? Зато в последующий программах уже не было никаких неудачных «выбросов». Наоборот, от проката к прокату их дуэт стал по-настоящему раскрываться. Причём с разных сторон.

Мало того, что в техническом смысле пара начала прокачиваться: более скоростное катание, более сложные поддержки, так ещё всё чаще стала проскакивать романтическая составляющая в номерах Жени и Дани. И это проявлялось не только в подборе музыки, но и в поведении участников шоу. Поцелуй за ширмой в постановке Ромео и Джульетта, поцелуй без ширмы в номере «Человек-Паук».

Кульминацией же всей этой истории стал страстный номер под песню Dark Times в исполнении Weekend и Эда Ширана. Минималистичная одежда (чёрное и короткое платье у Жени, белая рубашка и чёрные брюки — у Дани), раскованные движения и эротический танец на столе в конце программы. Зрители и члены жюри были в восторге от этого номера.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова после проката ребят заявила, что постановка довела её до невменяемого состояния, а известный хореограф Алла Сигалова отметила, что у ребят «нет проблем с сексом».

Любовь вне проекта?

Впрочем, не стоит думать, романтический вайб (как сейчас модно говорить) царит исключительно на проекте и никак не распространяется на повседневную жизнь ребят. Наоборот, поведение Жени и Дани за пределами катка ещё больше вызывает вопросов на тему реального статуса их взаимоотношений. Они вместе снимают милые видео в TikTok, вместе делают маникюр, ходят на дни рождения друг друга и даже набивают на тело неоднозначные татуировки.

Так, например, известный блогер недавно набил на ноге медвежонка, у которого на животе красуется надпись «Люблю Даню», а на ботинке конька подписано «Жека». Любопытно, не правда ли? Реакция Жени на этот шедевр была эмоциональной.

Я была в шоке и даже попросила кусочек свести. Какой именно? Надпись на животе. Ну да ладно, его тело — его дело, поэтому пусть будет, — сказала Медведева.

Это не единственный «подарок», который сделал Милохин Жене. На днях стало известно, что двукратная чемпионка мира снялась в новом клипе Милохина и Николая Баскова.

Евгения Медведева и Даня Милохин Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако не только неоднозначными поступками, но и недвусмысленными высказываниями участники «ЛП» подогревают интерес к собственным романтическим отношениям. Например, вот реакция фигуристки на вопрос о личной жизни: «Моё сердце свободно. Возможно». После таких высказываний любые фразы «мы просо друзья» кажутся неправдоподобными.

Милохин тоже в этом смысле не отстаёт. В одном из первых совместных интервью он выдал, что его совсем не бесят разговоры о романе с Медведевой. Наоборот, на его взгляд, это очень мило.

Мы присылаем друг другу видосики, которые дети монтируют для нас. Я присылаю ей, а она мне. Говорит: «Смотри, как красиво». Нас рисуют, этим мы тоже делимся. Это интересненько, а если они перестанут, будет скучно, — сказал Милохин.

И это не всё. Он неоднократно выкидывал фразы по типу: «Понимаю, что Женя мне не сестра», «Мы просто друзья, но...».

Что значит это «но», конечно, известно только Жене и Дане. Однако всё, что мы наблюдаем в последнее время, не походит на простые дружеские отношения. Возможно, это хорошо спланированное шоу, а Женя и Даня, будучи первоклассными актёрами, подают всё это публике в необходимом ракурсе. Кто знает.