https://static.news.ru/photo/43b4ae72-3ebc-11ea-8734-fa163e074e61_660.jpg Ирина Старых Фото: EIBNER/EXPA/Stefan Adelsberger/Global Look Press

Немецкая биатлонистка Дениз Херрман заняла первое место в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

Победительница преодолела дистанцию 15 км за 41 минуту 33,4 секунды без промахов на четырёх огневых рубежах. Второй стала шведка Ханна Эберг (+59,2; 1), бронзу завоевала Анаис Бескон (+1.15,7; 0) из Франции.

Лучшая из россиянок Ирина Старых заняла восьмое место (+2.59,5; 0). Лариса Куклина финишировала 13-й (+3.16,2; 1), Кристина Резцова — 27-й (+4.51,8; 2), Екатерина Юрлова-Перхт — 35-й (+5.25,0; 3), Светлана Миронова — 69-й (+8.10,4; 7).

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё занял первое место в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира в Поклюке. Второе место занял француз Мартен Фуркад. Третьим стал его соотечественник Клод Фабьен, писал NEWS.ru.