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Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев поддержал француза Мартена Фуркада, который раскритиковал Международный союз биатлонистов (IBU) за публикацию новости о дисквалификации россиян Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой во время чемпионата мира.

Мне понравилось адекватное высказывание Фуркада, который сделал замечание IBU, вынесшему решения по Слепцовой и Устюгову специально к чемпионату мира, — цитирует Хованцева ТАСС. Специалист отметил, что это было сделано для...