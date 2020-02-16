Французский биатлонист Эмильен Жаклен занял первое место в гонке преследования на чемпионате мира, который проходит в итальянском Антхольце.
Победитель без промахов преодолел дистанцию 12,5 км за 31 минуту 15,2 секунды. Вторым стал норвежец Йоханнес Бё (+0,4; 2). Россиянин Александр Логинов завоевал бронзовую награду (+23,9; 1).
Российский биатлонист Евгений Гараничев финишировал 34-м (+3.33,3; 3), Никита Поршнев занял 39-е место (+3.46,0; 5), Матвей Елисеев — 55-е (+5.35,3; 7).
Ранее итальянская биатлонистка Доротея Вирер завоевала золотую медаль в гонке преследования на чемпионате мира. Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, которая заняла 12-е место. Светлана Миронова финишировала 21-й, Лариса Куклина -— 23-й, Ирина Старых -— 24-й, писал NEWS.ru.
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