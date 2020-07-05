Логинов рассказал о впечатлениях от нового тренера сборной РФ по биатлону

https://static.news.ru/photo/b8b39720-bf62-11ea-8800-fa163e074e61_660.jpg Юрий Каминский Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов поделился о первых впечатлениях от нового старшего тренера мужской сборной России Юрия Каминского.

Спортсмен считает, что у него не будет проблем со специалистом, он уже созванивался с Каминским и хорошо с ним поговорил.

Он очень контактный человек, взаимопонимание у нас есть, я ему доверяю как профессионалу, — цитирует Логинова ТАСС.

Александр Логинов стал чемпионом мира в 2020 году на спринте. Кроме того, он является обладателем серебряной и трёх бронзовых медалей чемпионата мира, а также четырёх золотых наград чемпионата Европы.

Как сообщал NEWS.ru, старшими тренерами мужской и женской сборных России назначили Юрия Каминского и Михаила Шашилова соответственно. В апреле большинство членов правления одобрили кандидатуры Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, однако против них выступил глава организации Владимир Драчёв. В итоге списки тренерского штаба были пересмотрены.