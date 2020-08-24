Логинов рассказал о подготовке к новому биатлонному сезону

https://static.news.ru/photo/67c3630c-e683-11ea-8651-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24 /Global Look Press

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о начавшемся в Сочи подготовительном сборе. По словам чемпиона мира, он поддерживает контакт с личным тренером Александром Касперовичем, в межсезонье возглавившим сборную Болгарии по биатлону.

Если бы не пандемия, то, конечно, планы были бы совсем другими. Я хотел в этом году больше горной подготовки, но ситуация сложилась вот такая. Если в дальнейшем всё будет хорошо, то я бы хотел провести ещё какие-нибудь среднегорные сборы, — отметил биатлонист в эфире «Матч ТВ».

Он добавил, что с удовольствием приехал в Сочи, где шикарная база для подготовки.

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