Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Выступающий за российскую сборную по биатлону на чемпионате мира в Антхольце Александр Логинов рискует пропустить эстафету из-за обысков в номерах спортсменов из РФ. Об этом сообщил старший тренер мужской команды Сергей Белозёров.

Тренер опасается, что итальянские полицейские могут попросить спортсмена предоставить дополнительные сведения, передаёт ТАСС. Евгений Гараничев сказал, что будет бежать. А вот из-за Логинова я переживаю. Полиция, изъяв его компьютер и...