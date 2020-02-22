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Михаил Щипанов
Российский биатлонист Александр Логинов примет участие в мужской эстафетной гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Логинов выступит на заключительном этапе. Состав национальной команды опубликован в Twitter Союза биатлонистов России (СБР).
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Ранее NEWS.ru сообщил об обысках, которые устроила итальянская полиция в номерах российских биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова и его тренера Александра Кугаевского. По словам тренера, правоохранители явились в отель в 6 утра.
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Выступающий за российскую сборную по биатлону на чемпионате мира в Антхольце Александр Логинов рискует пропустить эстафету из-за обысков в номерах спортсменов из РФ. Об этом сообщил старший тренер мужской команды Сергей Белозёров.
Тренер опасается, что итальянские полицейские могут попросить спортсмена предоставить дополнительные сведения, передаёт ТАСС.
Евгений Гараничев сказал, что будет бежать. А вот из-за Логинова я переживаю. Полиция, изъяв его компьютер и...
Логинов примет участие в эстафете на ЧМ по биатлону, несмотря на обыски