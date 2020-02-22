Александр Логинов Александр Логинов Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Российский биатлонист Александр Логинов примет участие в мужской эстафетной гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Логинов выступит на заключительном этапе. Состав национальной команды опубликован в Twitter Союза биатлонистов России (СБР).

Ранее NEWS.ru сообщил об обысках, которые устроила итальянская полиция в номерах российских биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова и его тренера Александра Кугаевского. По словам тренера, правоохранители явились в отель в 6 утра.

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