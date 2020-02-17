Российский биатлонист Александр Логинов золотой медалью в спринте и бронзой в преследовании спас самый неудачный сезон в истории отечественного биатлона и прервал безмедальную серию сборной из 28 гонок. Однако все события, происходившие с ним в последний год, говорили о том, что этого успеха не должно было быть.

Допинг, который никто не простил

После церемонии награждения призёров мужского спринта мы ехали по железной дороге с норвежскими болельщиками. Пьяные и трезвые, хором и наперебой они задавали один главный вопрос: «Неужели Александр снова взялся за старое». Объяснения в духе, что его грех был уже давно и в нём не только его вина особого эффекта не имели. Скандинавы не хотели и слушать об астматической болезни их лидеров. Логинов для них был явно нежелательный кандидат, а больше всего от проигрыша ему огорчился Мартен Фуркад.

Я очень много говорил о нём в прошлом. Но сегодня не хочу. Логинов не стал разговаривать с прессой после гонки, а я не буду говорить о нём. Но скажу в его защиту — сегодня ему точно нелегко было бы разговаривать с прессой из-за скандала с Устюговым, — рассказал великий француз.

Примечательно, что допинговые проблемы Логинова вспоминают гораздо чаще, чем аналогичный проступок Ирины Старых или Екатерины Глазыриной, потому что в отличие от женщин Александр составляет конкуренцию лидерам мирового биатлона и в нём видят большую угрозу. Он завоёвывает медали, умеет за себя постоять, но соперники до сих пор вспоминают ему грехи семилетней давности.

Спонсорский конфликт

Летом Александр Логинов вступил в открытую конфронтацию с руководством СБР. Лидер сборной России стал единственным спортсменом, который отказался подписывать контракт с национальной федерацией. Основной проблемой в разногласиях стали рекламные места на винтовке. СБР был готов оставить спортсменам площадь под одну компанию, а они уже имели долгосрочные контракты.

Есть вопросы, которые нужно переформулировать. Мне кажется, это легко решить, если сесть за стол переговоров и не общаться ультиматумами. Пять пунктов — обязательства СБР и две страницы — обязательства спортсменов. Но это скорее, забавная деталь. На самом деле, пообщавшись с юристами, я понял, что это, по сути, договор не между спортсменом и СБР, а договор, регламентирующий спонсорские обязательства СБР. В котором мы — участники, но почти не имеем прав, — открыто говорил Александр о своём бесправии.

Александр Логинов Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Вместе с ним имели претензии к условиям контракта Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Антон Бабиков. Последних двоих уже нет в команде при грамотном содействии первого вице-президента СБР Алексея Нуждова, который убрал ветеранов, формально прикрывшись критериями отбора. Того же Гараничева эти критерии спасли, но ненадолго. Он третий в общем зачёте Кубка мира среди россиян, но будущее его туманно.

Критика Белозерова

О сложных отношениях Александра Логинова и представителей тренерского штаба слухи ходят давно. Ещё в прошлом сезоне он не принял программу Анатолия Хованцева и тренировался по планам личного наставника Александра Касперовича. Однако после того, как осенью тренерский штаб мужской сборной возглавил Сергей Белозёров, противоречия только усилились. Ещё на январских этапах наставник активно критиковал спортсмена, который не выполнял его установки, а сам Логинов в тренировочном процессе больше общался с Анатолием Хованцевым.

Он технически не оснащён быстро бежать на равнине. Как одарённому от природы аэробу ему тем легче работать, чем тяжелее участки, и наоборот. У него есть тормозящие факторы. Мы будем работать над этим. Летнюю подготовку команды я не вёл, лишь находился рядом, поэтому не могу сказать, насколько эффективно команда работала летом над техникой, но проблема у Логинова есть и решать её нужно, — говорил Белозёров в интервью NEWS.ru.

Не лучшим образом складывалась и работа с тренером по стрельбе Максимом Максимовым, который в конфликтном вопросе встал на сторону СБР, чем заработал висты от руководства, но с Логиновым с тех пор отношения у него натянутые. Даже сами тренеры понимают, что успехи Логинова не имеют никакого отношения к их работе. По этому поводу в мессенджерах уже ходит шутка про Логинова и тренерский штаб:

Мужик на телеге въезжает в село:

— Люди, я уголь привез!

Лошадь оборачивается:

— Обалдеть... он привез.

Пропущенный сбор

В ноябре Александр пропустил сбор национальной команды в Рамзау. Это один из ключевых этапов подготовки — вкатывание. Но в тот момент у него родилась дочка, и ему важно было побыть с семьёй. Примечательно, что перед этим его личный тренер Александр Касперович приехал в Рязань и провёл беседу с Нуждовым, где, наверняка обсуждал и этот вопрос.

Логинову многие припоминали этот пропуск, но время показало, что жертва эта не была напрасной, и к чемпионату мира он подошёл свежим. Как бы то ни было, но у команды появился лидер, способный побеждать вопреки, несмотря на обстоятельства и удары из-за спины со стороны своих и чужих.