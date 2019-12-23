https://static.news.ru/photo/59f1b892-2562-11ea-afc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене заняла вторую строчку в рейтинге среди лучших легкоатлеток Европы по итогам 2019 года по версии американского журнала Track and Field.

В общем мировом рейтинге Ласицкене заняла шестое место. Лидером рейтинга стала американка Далайла Мухаммад (400 м c барьерами), второе место заняла голландская спортсменка Сифан Хассан (1500 м, 10 000 м), третье — Сальва Эйд Насер из Бахрейна (400 м). Чемпионка мира — 2019 в прыжках с шестом россиянка Анжелика Сидорова заняла 14-е место рейтинга.

Ласицкене попадает в первую десятку рейтинга третий год подряд. В этом году она набрала 143 балла. Двое из голосовавших поставили её на первое место и трое — на третье.

Ранее Ласицкене положительно оценила антикризисные меры, которые Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) предложило для восстановления ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), писал NEWS.ru.