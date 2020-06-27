Ласицкене призывает выплатить штраф МОК

https://static.news.ru/photo/d3112838-b8b6-11ea-96aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене не поддерживает открытое письмо комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в адрес World Athletics и Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает ТАСС.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева опубликовала в Instagram текст письма, в котором спортсмены обратились к организациям с просьбой допустить их к международным стартам в случае неуплаты ВФЛА штрафа в размере $5 млн в срок до 1 июля 2020 года.

Ласицкене заявила, что не поддерживает это письмо. По её словам, бороться за легкоатлетов в юридическом поле надо было последние несколько лет, а такие заявления нужно было делать в марте. Сейчас же это выглядит как попытка сорвать договорённости с МОК.

Сейчас наш единственный шанс — выполнить взятые на себя обязательства, включая выплату штрафа в срок, — цитирует её агентство.

9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. При этом «чистым» спортсменам из России позволили выступать в нейтральном статусе.

Главным условием для возобновления получения нейтрального статуса российскими спортсменами является выплата ВФЛА штрафа в размере $5 млн, чего организация пока не сделала.

Как писал NEWS.ru, российские легкоатлеты Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова написали открытое письмо президенту страны Владимиру Путину в связи с кризисом в лёгкой атлетике, который длится с 2015 года. Спортсмены выразили свою обеспокоенность тем, что они не видят конкретного плана выхода российской лёгкой атлетики из затянувшегося кризиса.