https://static.news.ru/photo/ffcc87c4-2599-11ea-bbea-fa163e074e61_660.jpg Мария Ласицкене Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене победила в номинации «Лучшая спортсменка — 2019» по итогам голосования делегатов отчетной конференции Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и опроса в социальной сети «ВКонтакте».

В сентябре Ласицкене победила на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе и стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту. Кроме того, в активе у 26-летней россиянки победа на чемпионате Европы в помещении в 2019 году. В числе достижений Ласицкене за 2019 год отмечены победы на 21 из 23 турниров, в которых участвовала россиянка.

Среди мужчин лучшим спортсменом года был признан Сергей Шубенков, в активе которого победы на дистанции 100 м с барьерами на Всемирных военных играх, на двух этапах Бриллиантовой лиги и третье место по итогам финала. Помимо этого, 29-летний спортсмен завоевал серебряные медали Европейских игр и чемпионата мира.

Лучшим молодым спортсменом до 23 лет признан Василий Мизинов, который в феврале победил на командном чемпионате России по ходьбе, выиграл золото в ходьбе на 20 км на международном турнире в чешских Подебрадах, завоевал серебряную медаль на Кубке Европы, а также стал чемпионом Европы и завоевал серебро чемпионата мира.

Лучшей молодой спортсменкой стала 18-ти летняя Полина Миллер, которая одержала победу на чемпионате Европы (спортсмены не старше 20 лет), Кубке России, Мемориале Знаменских, завоевала серебряную медаль Всемирных военных игр, а на турнире в Мадриде установила юниорский рекорд России в беге на 400 метров.

Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова победила в номинации «За волю к победе». В 2019 году спортсменка одержала победы на турнирах в Карлсруэ, Мадриде, Дюссельдорфе, Лондоне и Цюрихе, выиграла чемпионат Европы в помещении в Глазго, а также завоевала золото чемпионата мира.

Лучшим тренером 2019 года признан Геннадий Габрилян, являющийся наставником Марии Ласицкене. Лучшим тренером по резерву второй год подряд признана Надежа Клевцова, воспитавшая Полину Миллер.

Ранее Ласицкене заняла вторую строчку в рейтинге среди лучших легкоатлеток Европы по итогам 2019 года по версии американского журнала Track and Field, писал NEWS.ru.