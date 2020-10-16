Курбанов объяснил причины поражения ЦСКА в матче с «Альбой»

https://static.news.ru/photo/2b30cf8a-0fe9-11eb-85ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский баскетбольный клуб ЦСКА на домашней арене проиграл берлинской «Альбе» в матче регулярного чемпионата Евролиги со счётом 88:93 (19:17; 32:30; 14:21; 23:25). В составе хозяев самым результативным игроком стал защитник Майк Джеймс, набрав 27 очков. «Армейцы», несмотря на возвращение Николы Милутинова после перенесённого COVID-19, не могут досчитаться ещё нескольких игроков, а именно Семёна Антонова и Яниса Стрелниекса, которые бессимптомно переносят ту же болезнь. В их ряды также попал и Андрей Лопатин. Капитан команды Никита Курбанов после поражения объяснил журналистам причины поражения, а также рассказал, какой план действий команду ждёт дальше.

— Неожиданное поражение. В чём причина?

— Первое и очевидное — мы проиграли борьбу на щите, они нас полностью задавили, плюс немного смазанное начало, мои потери, которые создали неблагоприятный тон для команды в целом. Ссылаться на физическую усталость после тяжёлого выездного матча я бы не стал. «Альба» всегда играла агрессивно, сильно, регулярно использует свои физические данные, и в этот раз они нас задавили на щите. Мы много дали вторых попыток, которые они реализовали, мы не реализовали свои броски, допускали ненужные потери.

— Тем не менее в первой половине хватало всего, вы вели в счёте. Чего не хватало дальше?

— В первой половине наш процент бросков был намного лучше. Во второй мы бросали очень неважно, забросили только три трёхочковых. Это небольшая разница. Забей два трёхочковых, подбери два-три раза лишних, и игра могла сложиться совсем по-другому.

Всегда есть над чем работать, будем это делать. Впереди тяжёлая игра с «Црвеной». Это хорошая подготовка, надо вынести правильный урок после такого поражения.

— В понедельник в рамках Единой лиги ВТБ должен был состояться матч с «Зенитом», однако в связи с заболеваниями коронавирусной инфекцией встреча перенесена на неопределённый срок. Перед выездом три или четыре дня. В субботу всё-таки будет тренировка? Или выходной? Какой ближайший план?

— Пока что выходной, потому что была тяжёлая неделя, нужно немного перезагрузиться не только физически, но и перезагрузить свой мозг и подойти в оптимальной форме к следующей неделе, какая бы она не была. С «Зенитом» действительно перенесена и пока непонятно куда. Нужно готовиться к «Црвене» — это серьёзная команда, тем более они играют дома, понятно, что при пустых трибунах, но мы сами всё знаем — как я уже говорил, они традиционно играют в физический баскетбол и нам нужно быть готовым к жёсткой встрече.

Как писал NEWS.ru, в домашнем матче четвёртого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги московские «армейцы» неожиданно проиграли немецкому клубу «Альба» из Берлина — 88:93 (19:17, 32:30, 14:21, 23:25).