https://static.news.ru/photo/6899595a-50bd-11ea-af09-fa163e074e61_660.jpg Лариса Куклина Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о своём состоянии во время гонки преследования на чемпионате мира, который проходит в итальянском Антхольце.

Не совсем довольна выступлением в гонке преследования, но там было лучше самочувствие, — сказала Куклина корреспонденту NEWS.ru.

Ранее итальянская биатлонистка Доротея Вирер завоевала золотую медаль в гонке преследования на чемпионате мира. Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, которая заняла 12-е место. Светлана Миронова финишировала 21-й, Лариса Куклина -— 23-й, Ирина Старых -— 24-й, писал NEWS.ru.